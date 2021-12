Atalanta-Roma: presentata la maglia del match, ma lo skyline è sbagliato

L'Atalanta su Instagram ha presentato la maglia del Christmas Match, ma ai tifosi non convince lo skyline perché ricorda Torino

Le vacanze di Natale si avvicinano, e anche in una società ben organizzata come quella dell'Atalanta può capitare di incappare in errori di distrazione. Sul proprio profilo Instagram, la squadra orobica ha presentato la maglia per l'11esima edizione del Christmas Match che quest'anno vedrà di fronte la Roma di Mourinho sabato 18 dicembre, alle 15, presso il Gewiss Stadium.