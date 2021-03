Gasperini: “Bravi a vincerla. Dobbiamo provarci a Madrid”

Al termine del match vinto contro lo Spezia, il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Sky

SU PASALIC - "Pasalic? Purtroppo è stato fermo parecchio per un intervento, adesso sta tornando alla condizione migliore. Stasera ha faticato nel primo tempo, ma come tutti quanti. Poi però si tratta di un giocatore molto dotato, bravo negli inserimenti, stasera si è visto”.

OSTACOLO REAL - “Real Madrid? E’ giusto avere fiducia, non andiamo lì per fare una passeggiata. Il risultato è difficile, il valore loro non lo scopriamo noi. Però… visto che all’andata abbiamo dovuto fare una partita di sofferenza, difensiva, non ci siamo confrontati undici contro undici. Vedremo. Non mi toglie il sonno (ride, ndr) ma siamo orgogliosi di giocarcela con una qualificazione non compromessa. L’obiettivo è provarci”.