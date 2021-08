Atalanta, tanti gol nel calcio giovanile romano: Alessio Rosa in prestito verso Cagliari

Tre settimane fa i primi contatti: il giovane calciatore dell’Atalanta, classe 2003, potrebbe presto arrivare in Sardegna. Ma i bergamaschi devono prima trovare il suo sostituto

Il Cagliari fa sul serio per Alessio Rosa. Il direttore del Cagliari, Stefano Capozucca, infatti, sta provando a convincere in tutti i modi l’Atalanta proprietaria del cartellino del giovane attaccante 2003. Passato dalla Roma all'Atalanta nel 2017, Alessio Rosa è una punta centrale forte fisicamente, valida tecnicamente e dotata di uno spiccato senso del gol, come dimostra il suo score a livello giovanile. Potente, sa attaccare con i giusti tempi la profondità partendo in progressione palla al piede, resistendo ai contrasti degli avversari. Non è una punta d’area di rigore con i suoi movimenti, riesce a favorire gli inserimenti dei centrocampisti.