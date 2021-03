Biagio Grasso doppio ex: “Il Cagliari è uno squadrone, ma ho lo Spezia nel cuore…”

All'andata fra Cagliari e Spezia era finita 2-2, il ritorno al Picco...

Oggi ha 54 anni e fa il direttore sportivo in Eccellenza, in Campania, a Giugliano. Ma per Biagio Grasso, ex difensore, Spezia-Cagliari è la sua partita. In Sardegna nella stagione 1986-87 e in Liguria nell'88-89, Grasso ha militato in entrambe le squadre e ha dichiarato a La Nazione: “Ho ricordi bellissimi su entrambi i fronti. A Cagliari, in Serie B, iniziai la mia carriera da professionista. Provenivo dall’Avellino, fu un anno particolare perché partimmo con la penalizzazione di cinque punti e non riuscimmo a salvarci, pur arrivando in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli di Maradona. A Spezia ho vissuto la mia prima annata di gioia, anche se non completata perché non riuscimmo a salire in B. Un campionato splendido, Spezia mi è rimasta nel cuore. Gli spezzini sono unici, mi ricordo la trasferta di Reggio Emilia e Lucca, gente appassionata, verace".