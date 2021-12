Bisoli avverte: “Occhio a dare per spacciato Allegri…- Al Cagliari serve una punta d’area”

Il dopo Juventus-Cagliari nelle parole di Pierpaolo Bisoli

Riguardo all’attualità calcistica, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Pierpaolo Bisoli, allenatore. Come commenta la stagione del Cagliari? “Non so davvero darmi spiegazioni. Con quella rosa lì come fa a essere così in fondo?”. La colpisce che in un momento tanto delicato come quello corrente siano proprio i senatori ad aver “abdicato”? “Sì, perché hanno calcato terreni di gioco importanti. Mi stupisce questo improvviso calo di rendimento… Non me ne capacito”.