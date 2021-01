Boga salva il Sassuolo all’ultimo secondo, De Zerbi: “Il pareggio ci va strettissimo”

Le parole nel post del tecnico neroverde

Sconfitta evitata per i ragazzi di De Zerbi che, sotto uno a zero per tutta la partita, agguantano il pareggio al 94’ minuto con Jeremie Boga. Un punto tuttavia meritato per quello che si è visto durante la partita. Al Cagliari non è bastato lo spirito di sacrificio e il solito Joao Pedro per rompere la striscia di partite senza vittoria che dura ormai da 13 giornate. Si sono avverate quindi le previsioni di De Zerbi, che alla vigilia del match aveva dichiarato che sarebbe stata “una delle partite più difficili del campionato".