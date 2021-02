Bologna, mano tesa alla vigilia del derby: Sinisa “Non volevamo offendere ma non siamo pezzenti”

Pace fatta tra Mihajlovic (che canterà a Sanremo con Ibra) e gli ultras: ora testa alla sfida tra il Sassuolo e il Bologna in programma sabato sera al Mapei Stadium

Alla vigilia del derby emiliano contro il Sassuolo, domani alle 20.45 al Mapei, Sinisa Mihajlovic ha chiuso il caso pullman. Stando a quanto riferito dal Corriere di Bologna, a chiudere la questione è stato un colloquio tra il tecnico Sinisa Mihajlovic e una rappresentanza del tifo rossoblù (circa 15 tifosi) durato 45 minuti circa. C'era tensione all'inizio, poi tutto è sfociato in un clima decisamente gioviale e, forse, anche con una foto di gruppo. La curva ha contestato le frasi irridenti dell’allenatore rivelate nel video del pullman, Dal canto suo l’allenatore serbo ha spiegato di non aver voluto offendere nessuno con quelle frasi, mentre ha spiegato di non aver apprezzato il termine ("pezzenti") contenuto in uno degli striscioni seguiti alla vicenda.