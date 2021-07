Bologna, Van Hooijdonk: “Qui migliorano tutti, per me un grande passo in avanti”

Le prime parole dell'attaccante del Bologna, diventato a tutti gli effetti un giocatore rossoblù

Dopo la firma ufficiale con il Bologna, il giocatore ha rilasciato le sue prime parole in occasione della conferenza stampa indetta dal club. In merito alla nuova possibilità offertagli, l'attaccante ha dichiarato di non avere avuto mai dubbi:

Ci sono state diverse squadre interessate a me ma ho parlato con la mia famiglia e tutti erano d’accordo che l’Italia fosse una grande opportunità per la mia carriera. Conoscevamo Bologna e la sua storia. Ciò che mi ha spinto a venire qui è stato il fatto che il Bologna migliora i giocatori. Sono molto giovane e ho fatto un passo importante. La Serie A per me è un grande salto. Vorrei segnare e giocare il più possibile ma non voglio dire numeri o dare obiettivi precisi. Parlando con l’allenatore ho capito su cosa posso migliorare“.