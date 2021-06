Cagliari, Andrea Carboni non dimentica Zenga: “Grazie a chi mi ha fatto esordire…”

Cagliari, quella di Andrea Carboni è una carriera in piena fioritura...

Andrea Carboni, un anno dopo. Il 23 giugno 2020, nei minuti finali di Spal-Cagliari, l’allora tecnico rossoblù Walter Zenga mandò in campo proprio lui, giovane della Primavera. Dodici mesi dopo la carriera di quel giovane classe 2001 è decollata, risultando decisivo per l’insperata salvezza conquistata da Semplici e affermandosi tra i prospetti migliori del calcio italiano.

“Per sempre riconoscente a chi ha creduto in me fin dal primo giorno” ha scritto sui social Carboni postando una foto del suo primo ingresso in campo accanto al mister che lo ha lanciato. Un chiaro ringraziamento a Zenga per la chance concessa, senza dimenticare Max Canzi, mentore della Primavera rossoblù che lo ha aiutato a fare il salto in prima squadra, come ricorda Calciocasteddu.it.