Di Francesco: “Ci aspettiamo di più da Nainggolan. Sento il sostegno di tutti”

Mister Di Francesco commenta il momento del Cagliari e analizza la sfida con l'Atalanta

Nicolò Pompei

Domani alla Sardegna Arena il Cagliari di Di Francesco affronterà l'Atalanta di Gasperini. Si prospetta una gara difficile per i sardi, sprofondati nelle sabbie mobili delle ultime posizioni della classifica e alla ricerca di una vittoria che manca da ben 2 mesi e mezzo. I ragazzi di DiFra sono chiamati a reagire se vogliono raggiungere il Torino che dopo il cambio allenatore sembra più motivato e inizia a fare punti. La formazione di domani è ancora in dubbio per il mister dei rossoblu e in conferenza stampa Di Francesco ha risposto così: "Cambi tattici o dei titolari ci potrebbero essere, visto che il cambiamento ci sta anche per cambiare il trend. Certezze assolute non ce ne sono, sennò staremmo qui a fare altri discorsi. Le partite hanno sempre una storia a sé, ma l'Atalanta è una squadra di grande qualità, che in questi anni insieme al suo allenatore ha fatto un miglioramento enorme. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere questa benedetta svolta: l'augurio di tutti è che domani la situazione possa davvero cambiare. È una squadra che riesce a fare tanto durante la gara, non dandoti punti di riferimento: è una squadra difficile da affrontare, l'aspetto tattico diventa fondamentale in questa gara".

Di Francesco ha parlato anche delle condizioni dei suoi giocatori, in particolare di Nainggolan e Godin: "Radja col Sassuolo ha fatto una buona partita, anche se dal punto di vista fisico è ancora un po' sotto quello che sarebbe il suo livello: lui lo sa, noi ci aspettiamo di più da lui, ma non possiamo dipendere soltanto da lui. Diego è in un momento di grande crescita, ha fatto un'ottima gara all'Olimpico: abbiamo bisogno di lui, del suo essere leader e della sua esperienza. Ho bisogno di giocatori che abbiano partite importanti nella testa, siamo in un momento in cui dobbiamo spogliarci dell'io e puntare al noi".

Tutto l'ambiente cagliaritano si è dimostrato molto vicino alla squadra e all'allenatore e l'ex tecnico della Roma lo sa bene: "Siamo in difficoltà, ma abbiamo una grande voglia di rifarci. Sento il sostegno di tutti, davvero: quello che mi dà grandissima forza per aiutare tutti è il grande sostegno ricevuto. Mi fa star male vedere il Cagliari in questi motivi, peraltro mi trovo benissimo in questa città: voglio dare continuità a tutto questo, al di là dei risultati". Conclude la conferenza stampa con un commento per il nuovo arrivato Asamoah: "Lui ha sempre giocato da terzino in questi ultimi anni: è un ragazzo che mi ha fatto impressione dal punto di vista comportamentale e della voglia di mettersi in gioco. Non gioca a campo aperto da moltissimo, deve un po' riadattarsi ai ritmi. Difficilmente lo vedrete in campo dal primo minuto, ma sarà convocato".