Cagliari, Carlo Felice tutto rossoblù: bandiera all’alba e gru, la vestizione è completa!

L'omaggio dei Cagliari Club, a salvezza ottenuta, alla statua di Carlo Felice

Carlo Felice di Savoia è stato re di Sardegna e duca di Savoia dal 1821 alla morte. Era il quinto figlio maschio di Vittorio Amedeo III di Savoia e Maria Antonietta di Spagna. Tutta Cagliari lo ha adottato e il suo monumento in piazza è il punto di riferimento di ogni festeggiamento sportivo del grande club sardo. Dopo la sconfitta con il Genoa e la chiusura del campionato con la salvezza, all'alba i Cagliari Club si sono ritrovati proprio in piazza Carlo Felice.

All'alba, con l'aiuto di una gru, i tifosi del Cagliari hanno completato le vestizione in chiave rossoblù di Carlo Felice. Bandiera in pugno e i colori del Cagliari ad avvolgere il monumento del sovrano. Un momento emozionante per tutti i tifosi sardi.