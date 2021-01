Cagliari, Di Francesco: “Non penso al mercato e ai singoli, penso solo al risultato da ottenere”

Il Cagliari e un nuovo crocevia stagionale: c'è fame assoluta di punti in Sardegna, ma Di Francesco trova sulla sua strada il Sassuolo. Gli emiliani sono forti e collaudati, ma DiFra...

Dopo il rinnovo, Eusebio Di Francesco ha sostenuto la conferenza pre Cagliari-Sassuolo, in programma domani alle 15 alla Sardegna Arena: "Radja regista? Tutto è possibile. Oggi abbiamo l’ultimo allenamento, ci sono dei giocatori con qualche problemino che dobbiamo ancora valutare. Al di là della formazione, a me non importa tanto chi gioca oppure no, ciò che mi interessa è la prestazione della squadra e il risultato. Saranno indisponibili Ounas, Klavan e Luvumbo che sta lentamente rientrando e che magari farà un percorso iniziale con la Primavera per poter adattarsi meglio alle difficoltà legate al suo infortunio. Oggi si allenerà con noi Deiola che già conosce il gruppo. C’è qualche giocatore ancora da valutare, la lista dei convocati sarà diramata alla fine dell’allenamento. Il Presidente è presente con grande disponibilità sia nei confronti dello staff che della squadra. Noi ci confrontiamo tutti i giorni per cercare di tirare fuori il meglio, non è solo un qualcosa legato al brutto periodo o alla classifica. La società c’è sempre".

Tanti i ricordi di Di Francesco relativi al Sassuolo: "Nella vita tutto è formativo, bisogna dimostrare e cercare di imparare dagli errori e dai momenti di difficoltà. Questa è un’esperienza diversa: al Sassuolo venivamo da poca conoscenza sia della categoria che delle difficoltà che consistono nel creare un’identità e una mentalità. Adesso è diventato per tutti un modello grazie anche al lavoro che abbiamo fatto con la società. Non so quanto quel percorso sia ripetibile, ci sono delle similitudini tra le due squadre ma il Cagliari è una squadra già da tempo abituata a questo campionato. Siamo più pronti- Questa fiducia mi è stata data prima della partita contro il Genoa, non è legata solo ai risultati. Sono orgoglioso di fare parte della squadra, spero che il cambiamento sia portatore di risultati importanti. È stato un grosso attestato di stima nei miei confronti, i discorsi fatti all’esterno mi interessano relativamente- È giusto guardare la classifica lunedì, non oggi visto che abbiamo una partita in meno. La fiducia mi ha dato maggiore responsabilità per quello che sarà il mio cammino".

Di Francesco sul momento della squadra, mercato compreso: "Non andiamo a segno da tre partite ma è anche vero che abbiamo avuto tantissime occasioni: la cosa che dispiace è essere stati poco concreti e poco cattivi, una cosa che non si può comprare al supermercato. Non ci possiamo permettere di restare ancora a digiuno, tutto quello che creiamo deve essere concretizzato. Posso solo continuare a lavorare e cercare di dare maggiore convinzione ai miei attaccanti che hanno qualità importanti nel fare gol. Simeone è da un po’ che non fa gol ma è uno che lavora tantissimo anche per la squadra. Da lui ci aspettiamo che possa segnare quanto prima Stiamo cercando di muovere ancora qualcosa in determinate zone di campo ma credo tanto nella professionalità dei giocatori che sono oggi sulla bocca di tutti o chiacchierati. È stato un gennaio davvero difficile per tanti motivi e il fatto che non ci sia Nandez e delle soluzioni mi porta a fare delle considerazioni sui giocatori con determinate caratteristiche che si allenano con noi da tempo. La formazione di domani dipenderà non tanto dalle voci di mercato ma dagli uomini che riterrò più opportuni per questa gara".