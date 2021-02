Cagliari, Gigi Riva: “Parlo con Di Francesco, sa che deve trasmettere fiducia ai ragazzi”

Quando parla Gigi Riva, la Sardegna si ferma ad ascoltare. Rombo di Tuono invita tutti a superare le polemiche e a compattarsi per superare le difficoltà

Con i suoi 76 anni, Gigi Riva segue ancora con passione le vicende rossoblù: “Mi sento bene, a parte qualche piccolo acciacco non mi posso lamentare. Ma non guardo le partite, perché soffro troppo: sento ancora la partita come se dovessi scendere in campo. Guardo le immagini solo in un secondo momento. Polemiche inevitabili e scontate quando le cose non vanno bene. L’unica ricetta è compattarsi attorno alla maglia - ha detto la leggenda del Cagliari a L'Unione Sarda - senza fare critiche fini a sé stesse in questo momento. Chiaramente il Cagliari ha una rosa di prim’ordine, dovrebbe stare tranquilla a metà classifica“.

Rombo di Tuono è molto attaccato alle vicende societarie: “Sento ogni tanto Eusebio Di Francesco. Sa quello che c’è da fare ora, ha grande esperienza. Deve trasmettere fiducia ai suoi ragazzi, senza farsi condizionare dal momento negativo. Giulini? Deve vestire i panni del condottiero, anche lui non è stato fortunato: negli ultimi anni ha allestito organici importanti, ma gli esiti non sono stati all’altezza. Vissi una situazione simile nel primo campionato di Serie A, nel 1964-65, anche se ovviamente non posso conoscere le vicende dello spogliatoio attuale. Tutti ci davano per spacciati alla fine del girone d’andata. Poi nel girone di ritorno cambiò tutto, arrivarono gol e risultati. La scintilla scoccò, come deve scoccare per forza per questo Cagliari. Le prestazioni nelle ultime settimane sono state buone, c’è stata tanta sfortuna nel cammino. Arriveranno le vittorie e la salvezza: un augurio e una speranza, da parte mia. Un messaggio ai giocatori? Guardatevi negli occhi e aiutatevi, lo spazio e il tempo per cambiare l’inerzia di questo campionato ci sono. Ricordatevi che rappresentate un intero popolo“.