Cagliari, il figlio del grande Nenè: “La crisi è iniziata con l’esonero di Maran…”

Cagliari, la crisi vista dal figlio di uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del '70

Ruben Claudio Olinto de Carvalho, figlio dell’ex calciatore del Cagliari Claudio “Nenè“, oggi ha 44 anni e vive a Torino dove lavora come operatore in una residenza sanitaria assistenziale. Il suo tifo per il Cagliari è ancora fortissimo: "Il Cagliari ha una rosa superiore alla posizione che oggi occupa in classifica. E' da quando è andato via Maran che non vedo più entusiasmo nella squadra. Eravamo in zona Champions League, poi dopo una sconfitta sfortunata negli ultimi minuti con la Lazio si è spezzato tutto...".