Cagliari, irrompe Keita: “Mi avete fatto felice, meritiamo molto più della salvezza”

Il nuovo giocatore del Cagliari, primo senegalese della storia rossoblù, si presenta: tanta voglia di ripartire

“Inizio un’avventura importante per me a livello personale e professionale”, ha spiegato Keita Baldé sui canali social della società rossoblù, “sono molto contento per questa nuova sfida e voglio dimostrare tutto il mio valore in campo. Cosa mi ha spinto di più? La convinzione del presidente Giulini, il suo interessamento è stato così forte che mi ha reso subito felice. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore che ama il dribbling, penso di essere veloce, mi piace puntare l’avversario, ripartire, aiutare la squadra a salire. Ho cambiato un po’ di posizioni negli ultimi anni: sono ‘nato’ come esterno d’attacco, ma in ogni caso posso fare qualunque ruolo del reparto offensivo".

Queste le altre dichiarazioni di Keita, nella foto tratta dal profilo Twitter ufficiale del Cagliari, raccolte da Calciocasteddu.it: "Sono molto legato alla mia Nazionale: il fatto di essere il primo senegalese a Cagliari è importante per me. Ho fatto molte esperienze, in Italia come in Francia con il Monaco. Cagliari e la Sardegna? Sono già innamorato del posto, venivo spesso in vacanza, pensa ora che ci vivrò…la mia famiglia è contentissima, mia moglie è italiana. Il Cagliari? Penso meriti di più della semplice salvezza. Non ci dobbiamo accontentare e tentare sempre di fare il massimo”.