Cagliari Joao Pedro-dipendente, proprio nel giorno del tributo al grande Nené

Il Sassuolo ha pareggiato una partita che il Cagliari credeva ormai di aver vinto. La Sardegna prova a voltare pagine, ma senza dimenticare il grande Nené...

Il Cagliari Joao Pedro-dipendente, 11 gol sui 24 della squadra di Di Francesco li ha segnati il brasiliano, cerca di lasciarsi alle spalle l'amarezza del pareggio del Sassuolo. Va in questo senso il messaggio di forza e coraggio da parte di Diego Godin...

Oggi infatti è il giorno del tributo ad un Grande dello Scudetto del '70. L'1 febbraio 1942 nasceva Claudio Olinto de Carvalho, in arte Nené: con la maglia del Cagliari diventò uno degli eroi del Tricolore. È venuto a mancare nel 2016 a Capoterra, dove aveva deciso di stabilirsi finita la sua carriera. Un sardo adottivo a cui è dovere fare gli auguri per l’amore che ha regalato ad una terra magica che lo ha accolto e accudito come un figlio proprio.