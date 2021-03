Cagliari-Juve, derby in famiglia a casa Rugani: con Michela tra chitarra e palestra…

L'ex Juve Daniele Rugani aspetta proprio la Juve a Cagliari. A stemperare l'attesa, la solarità sarda di sua moglie Michela...

L'arrivo di Semplici ha rasserenato le cose in casa Cagliari e il rendimento in campo di Daniele Rugani ne sta traendo vantaggio e profitto. Dal canto suo, la moglie Michela Persico si è ambientata benissimo in Sardegna, come traspare giorno dopo giorno sui social. Suona la chitarra, coccola il piccolo Tommaso, fa esercizi ginnici in casa: sempre solare Michela, giornalista sportiva, modella ed influencer, su Instagram conta oltre 600mila follower.

Michela è da poco diventata mamma di uno splendido bambino, Tommaso, la gioia di mamma e papà. Il piccolo è arrivato dopo un brutto periodo per la coppia poiché anche la conduttrice televisiva ha in passato contratto il Covid-19. Ora stanno tutti bene e proprio su Instagram la giornalista ha postato un video che ha incantato tutti per la sua eleganza e per il bellissimo gesto che la giornalista compie con infinito amore: piedi sul tavolo e chitarra in mano. In attesa di Cagliari-Juventus, il derby della famiglia Rugani con Daniele che gioca per i sardi e con Michele che continua ad essere una tifosa bianconera.