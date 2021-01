Cagliari, l’architetto del nuovo stadio: “Quanti ritardi in Italia, ma stiamo creando una bolgia infernale”

I consumi energetici, insieme all’impatto ambientale, sono un fattore fondamentale nella costruzione del nuovo stadio di Cagliari

Massimo Roj, presidente del consorzio Sportium, studio tecnico incaricato di progettare quello che sarà il nuovo stadio del Cagliari Calcio, ha fatto il punto sul progetto che, oltre allo stadio, prevedeva anche un polo commerciale. Ma il Covid e la conseguente crisi economica hanno imposto delle modifiche: "Insieme alla dirigenza abbiamo dovuto rivedere il progetto preliminare. Per via della pandemia si è deciso di lavorare solo sullo stadio, lasciando da parte il centro commerciale. È stato necessario ribilanciare il tutto a partire dal lato Est, dove le attività commerciale erano incastonate nella struttura. Abbiamo lavorato specialmente sulle parti esterne e sugli ingressi, anche per adeguarci al Piano Guida del quartiere. Non ci siamo persi d’animo, e abbiamo approfittato del tempo per affinare la parte dell’albergo, che rimane una parte fondamentale del nuovo stadio".

Tra qualche mese i lavori per la costruzione dovrebbero partire, e Roj ha spiegato al Corriere dello Sport i prossimi passi da muovere per Sportium: "Siamo in attesa dell’approvazione del Comune della variante urbanistica che abbiamo creato, poi finiremo di sviluppare il progetto in circa due mesi. In altri Paesi ci mettono due o tre anni a costruire uno stadio. Al contrario, in Italia, la Juventus ne ha impiegati 14 e l’Udinese 15. C’è una normativa nazionale, ma bisogna applicarla se vogliamo andare avanti. Il Cagliari in campo? Vedo una squadra che si è fatta prendere specialmente a livello psicologico dalla paura. Ma gioca bene, ha grandi giocatori e un allenatore fortissimo, e sono certo che con alcuni risultati ne verrà fuori. Noi dobbiamo correre per terminare le operazioni e dobbiamo far correre loro. Sarà una rincorsa reciproca dove ci stimoleremo a vicenda. La nostra idea è di creare un gioiello con i tifosi vicini al campo per sostenere ancora meglio i giocatori: in più l’acustica è progettata per permettere ai suoni dall’esterno di riversarsi direttamente in campo, creando una bolgia infernale".