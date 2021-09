Cagliari, lo sbarco di Keita Balde: “Sono molto carico”, ma i tifosi si dividono…

Il nuovo attaccante del Cagliari, il senegalese ex Monaco Keita Baldé, è atterrato all’aeroporto di Elmas: inizia la sua avventura in Sardegna

“Sono carico e molto felice per l’inizio di questa nuova avventura. Ho scelto Cagliari, non vedo l’ora di mettermi a disposizione di Mister Semplici e dei miei compagni di squadra: forza Casteddu!“: queste le prime parole del nuovo acquisto del Cagliari, Keita Baldé, accolto anche da giornalisti e tifosi all’aeroporto di Elmas.

Sul forum di Calciocasteddu.it, però, i tifosi già si dividono su questo nuovo arrivo. Manolo lo definisce il "Balotelli senegalese", uno da cui non aspettarsi molto. Sandro replica "sosteniamolo per il bene della squadra", e Pozzikorru "non dividiamoci e restiamo compatti, senza la smania di fare gli opinionisti".