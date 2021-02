Cagliari, lo sfogo dei tifosi: “Squadra fatta con le figurine”, dure critiche al presidente “milanese”

Sedici partite e nessuna vittoria. Una miseria, che porta in serie B. A rischiare è Eusebio Di Francesco, ma il Cagliari è dentro un buco nero. Uscirne non sarà...Semplici

Cagliari in silenzio stampa, ma i tifosi parlano e si sfogano. Cagliari in piena crisi: salvarsi sarà dura. I tifosi sardi hanno da tempo "rotto" con Di Francesco. Ma gli allenatori, si sa, vanno e vengono. L'umore nero dei tifosi del Cagliari ha invece un altro vero, grande, reale obiettivo: il presidente Giulini. "Il milanese", così viene chiamato sui social. Un profilo Facebook, Tifosi del Cagliari sportivi con opinioni libere, lo vive come un tifoso dell'Inter, come un elemento estraneo alla Sardegna e lo critica apertamente.

Questo lo sfogo di una tifosa al termine di Cagliari-Torino 0-1: "I calciatori ancor prima di questa maglia, non meritano prima di tutto gli stipendi "esagerati" che il presidente ha generosamente regalato. Ma soprattutto, il primo a non meritare questa maglia (metaforicamente parlando) è il presidente Tommaso Giulini. Primo anno da presidente ci regala una retrocessione, si ritorna in serie A con una squadra che riesce a salvarsi sempre in extremis (perché per fortuna c'è stato qualcuno che ha fatto peggio di noi) con record su record di sconfitte in casa, gol subiti e serie negative infinite. Dulcis in fundo, questa annata nefasta con una squadra costruita con troppe figurine Panini (e non è la prima volta) giocatori non idonei al tecnico e un ds senza alcuna esperienza della serie A. In 6 anni nessun progetto di crescita concreto e stiamo per sfiorare la seconda retrocessione con Giulini presidente, inutile dire che i calciatori più forti verranno venduti tutti per fare cassa".