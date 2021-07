Cagliari, Lykogiannis disinnesca il derby di mercato: vuole rinnovare e impara il dialetto sardo

Sondaggi turchi, ma volontà sarda...

Beşiktaş e Galatasaray, le due squadre rivali per il titolo turco vinto dai bianconeri nell'ultimo campionato, hanno chiesto entrambe informazioni sul terzino sinistro greco dei sardi Charalampos Lykogiannis, che gioca per il Cagliari. Lo stesso Cagliari ha fatto una nuova offerta contrattuale di 3 milioni di euro al giocatore 27enne il cui contratto dura ancora 1 anno. A sua volta La Nuova Sardegna aveva confermato che Galatasaray e Besiktas si sono limitate ad un sondaggio. Il Cagliari aveva chiesto 3 milioni di euro per far partire il giocatore, ma Lykogiannis sarebbe felice di rinnovare il proprio contratto con i rossoblù.