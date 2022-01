Cagliari, Mazzarri: “Abbiamo buttato via due punti che ci avrebbero fatto comodo”

Le parole del mister dei sardi nel post partita con la Fiorentina, segnato dall'amarezza per il risultato

“Una partita vinta con un rigore sbagliato, che ci può stare e in superiorità. Abbiamo buttato via due punti che ci avrebbero fatto molto comodo. Peccato, ma siamo vivi. I ragazzi stanno giocando bene. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi giovani e a chi come Lovato, Bellanova e Grassi al rientro dopo aver avuto il Covid e senza allenamento. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, ma dobbiamo imparare a chiudere le partite quando le abbiamo in mano. In undici contro undici ci è mancata la pressione fatta a parità di uomini. Se fossimo stati più aggressivi, magari oggi si parlava di un’altra gara e di un altro risultato. Il gol preso in contropiede è stato dovuto ad un nostro errore, abbiamo perso palla in un modo incredibile con una leggerezza pazzesca. Non voglio dire altro…, se non solo che mi ripeto. Si è fatto di tutto per subire la rete in dieci contro undici. Ho sfondato tre porte a fine gara, non si può prendere gol così in Serie A.