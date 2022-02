Cagliari, Mazzarri: “Abbiamo stradominato, mi aspettavo di più dal Var”

Le dichiarazioni del mister dei sardi al termine della gara della Unipol Domus

L'episodio Mario Rui/Altare l'ho visto da dietro. Mario Rui è un giocatore esperto, ha visto che la palla lo scavalcava, si è lanciato tipo basket e l'arbitro è stato ingannato da quel momento. Altare si è spostato, non l'ha toccata e per me Mario Rui fa un rigore clamoroso. L'arbitro ha fatto una grande partita, vista dalla sua prospettiva forse ci sta rimanere ingannato. Ma il VAR vede bene Altare. Io le ho viste tutte le partite e spesso si mette la gamba in area, un calciatore cade e il VAR chiama. Se l'arbitro non l'ha visto un fallo, che non c'era, cioè la spinta di Altare su Mario Rui, il VAR chiama l'arbitro e dà il rigore. Magari si sbagliava, ma volevo averlo questo rigore. Peccato che non c'è Marelli. Io vado a logica. In questo caso l'arbitro vede un fallo che non c'è, il VAR deve chiamarlo al monitor e dirgli che il fallo forse non c'è, che Altare non ha fatto nulla. Secondo me si fa così, non si può tenere sempre una linea diversa. Mi sarebbe piaciuto tirare questo rigore, che magari avremmo sbagliato come con la Fiorentina. Altare si sposta per non fare fallo, Mario Rui ha avuto l'esperienza e si butta. Abbiamo sbagliato gol più facili di un rigore comunque in partita.