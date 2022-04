Cagliari, Mazzarri: “Il girone di ritorno è stato la svolta, anche se sono rammaricato per i punti persi”

Le dichiarazioni del mister alla vigilia del match con l'Udinese, in programma domani alle 15 al Friuli

Visto le assenze, in questi due giorni si è lavorato su questo, valuterò sul come andare in campo. È vero che non facciamo gol, ma occasioni ne abbiamo avuto con il Milan. In questo periodo non ci gira bene, basta guardare le partite. Abbiamo sbagliato spesso i passaggi finali, anche se la traversa con il Milan ancora pesa tanto. Aveva fatto una gran cosa Pavoletti, un gran cross Zappa, meritavamo il pareggio. Le cose le creiamo, lo abbiamo fatto anche con la prima in classifica: si spera sempre di fare meglio. Cragno e Joao Pedro? Come volete che li abbia trovati, erano giù di morale. Ma ora dobbiamo pensare al Cagliari, attraverso il buon rendimento. Serve fare punti.