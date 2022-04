Cagliari, Mazzarri: “Meritavamo il pari. Su Keita? Rigore netto”

Ennesima sconfitta amara per il Cagliari di Mazzarri, punito nei minuti finali da Badelj, chiaro l'intervento del tecnico intervenuto nel post partita.

Le parole del tecnico al termine del match col Genoa, deciso nel finale da Badelj. Diverse le considerazioni fatte da mister Mazzarri, amareggiato per gli ennesimi punti persi:

“Abbiamo avuto occasioni importanti. Il palo di Joao è stato clamoroso. La squadra ha cercato di ribattere colpo su colpo, con tanti palloni alti, sporchi. Meritavamo almeno il pari, ma le partite si decidono con gli episodi. C’era poi un rigore clamoroso su Keita, era stra-rigore. Se non veniva falciato clamorosamente era gol. Saremmo stati salvi all’80% con i tre punti. L’occasione era clamorosa, il rigore era lampante. Mi aspettavo che intervenisse il Var e che vedesse ma non è la prima volta, come contro il Milan. E alla fine mancano i punti.