Cagliari, Mazzarri: “Piedi per terra, le vittorie devono responsabilizzarci”

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia di Empoli-Cagliari in programma domani alle 15

"L'Empoli è per me una rivelazione, io l'ho patita un po' agli inizi. Quando l'abbiamo affrontata noi abbiamo sottovalutato il loro valore. Non sarà una gara facile, loro fanno un bel calcio, pressano e non ti fanno giocare. All'andata in ogni zona del campo erano tanti. Non dobbiamo pensare che il risultato ottenuto con l'Atalanta ci debba far stare tranquilli. Il clima è sicuramente migliorato. Ma non dobbiamo pensare che dopo l'Atalanta sia tutto in discesa, perché è proprio il contrario. Bisogna restare con i piedi per terra. Le vittorie devono responsabilizzarci. Bisogna archiviarle e pensare alle partite successive. Abbiamo perso una gara a Roma non meritando di perdere. Però bisogna guardare le prestazioni, gli equilibri. Ogni match è una finale. Domani farò le mie considerazioni sull'assetto da schierare. Non dovremo subire come successo con l'Atalanta nei primi 15 minuti. Voglio il risultato ma anche la prestazione. Dovremo essere subito pronti a metterli in difficoltà".