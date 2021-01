Cagliari, mercato su due fronti: arrivano Deiola e Kouda, escono Oliva e Faragò

Primavera e Prima squadra puntano a rinforzarsi in Sardegna. Cagliari al lavoro anche per snellire la rosa.

È ufficiale l’acquisto da parte del Cagliari, del classe 2002 Rachid Kouda. La giovane mezzala andrà a rinforzare la squadra Primavera allenata da Agostini. Questo il comunicato del club: "Da oggi il nostro centrocampista, classe 2002, Rachid Kouda vestirà la maglia del Cagliari Calcio. La Folgore Caratese continua così il suo progetto con i giovani che si consacra definitivamente con la prima cessione della storia del club ad una società di serie A. In bocca al lupo Rachid". Su un altro fronte, Alessandro Deiola, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, dovrebbe far ritorno al Cagliari nella giornata di domani. Il classe 95′ sarà impegnato oggi nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Napoli, dopodiché risolverà in anticipo il proprio prestito con lo Spezia e rientrerà in Sardegna. L’operazione potrebbe accelerare la partenza di Oliva verso il PAOK Salonicco e spingere verso il prestito Caligara, per il quale si ipotizza un ritorno in prestito al Venezia.