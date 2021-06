“Cagliari, non vedo l’ora di ricominciare”: Semplici suona la carica

L'allenatore del Cagliari ha partecipato ieri al workshop del club isolano, giunto alla quarta edizione al Forte Village

Leonardo Semplici al Forte Village per il 4' Workshop del Cagliari Calcio, ha trattato vari temi, già proiettati sulla prossima stagione.

Il post su Instagram dello stesso allenatore del Cagliari: “Ieri mi trovavo al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula per la quarta edizione del workshop del Cagliari Calcio dal titolo Ripartiamo tutti insieme: un evento organizzato con Infront Italia e dedicato alle aziende e i partner del Cagliari. È stato un importante momento di ritrovo e confronto, respirando dopo tanto tempo aria di una normalità quasi del tutto ritrovata: un’occasione per fare un bilancio della stagione sportiva appena conclusa e guardare a quella ormai alle porte. Non vedo l'ora di ricominciare. Forza Casteddu".