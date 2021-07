Cagliari, Pereiro: “Nacional? Voglio rimanere e prendermi in Sardegna le mie rivincite”

Gaston Pereiro prende le distanze dalle voci sul Nacional Montevideo: "Non capisco queste voci, ho un contratto di 4 anni a Cagliari..."

Ecco di seguito alcuni passaggi dell’intervista, raccolta da Eurocalciomercato.net: “Iniziamo gli allenamenti mercoledì. Siamo stati in vacanza finora, sono andato in Uruguay per un mese per godermi la mia famiglia e i miei amici. Vorrei una rivincita a Cagliari. Ho un contratto di quattro anni. Vogliono che io rimanga e lo stesso vale per me. La scorsa stagione non è stata facile a causa degli infortuni. Ritorno al Nacional Montevideo? La verità è che nessuno mi ha contattato per un possibile ritorno al Nacional. Non so perché questa notizia sia uscita in quel momento”.