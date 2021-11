Cagliari, rimandata la conferenza pre-gara di Mazzarri: appuntamento nel post partita

Rimandata a causa degli appuntamenti ravvicinati, la consueta conferenza pre-gara, prevista per il match col Verona, del tecnico rossoblù

Il Cagliari di mister Mazzarri si prepara ad affrontare il Verona martedì 30 novembre. Per l'occasione non andrà in scena come di consueto la conferenza pregara. La scelta della società è quella infatti di lasciare spazio agli allenamenti per via degli appuntamenti ravvicinati e di rimandare a fine gara le dichiarazioni del mister. Di seguito il comunicato pervenuto per l'occasione: