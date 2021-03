Cagliari, Semplici si affida ai tifosi: “Aiutate la squadra a crescere”

Semplici: "Ho portato esperienza ed entusiasmo. Sulla Juventus… "

Domenica alle 18.00 Leonardo Semplici e il suo Cagliari reduce da 3 risultati positivi affronteranno la Juventus. Il tecnico dei sardi è stato ospite di Radiolina nel corso della giornata di ieri: “Ci siamo rimessi in carreggiata. Vedo fiducia e voglia di rivalsa, bravi i ragazzi ad ottenere buoni risultati che ci hanno un po' rimesso in carreggiata. Assieme allo staff, ho portato la mia esperienza, l’entusiasmo, ho cercato di dare dei concetti per far tornare quei risultati che prima, per una serie di motivi, non venivano. Piano pian sto conoscendo i giocatori, non solo le loro qualità tecniche ma soprattutto quelle umane. Ho chiesto loro di fare le cose semplici, di liberare le loro qualità. Mi hanno dato grande disponibilità, attraverso i colloqui singoli e di squadra; cerco di metterli in condizione di dimostrare le loro doti. C’è fiducia e grande desiderio di rivalsa, di ribaltare questa situazione. Guido un gruppo sano, pulito, che vuole dare alla Società, ai tifosi, a tutto il popolo sardo le soddisfazioni che meritano. Stiamo iniziando a concentrarci anche su quella di possesso, cerco di alternare gli allenamenti per dare forza e convinzione di andare ad esprimere un certo tipo di gara. Qualcosa si è già vista contro la Sampdoria, specie nel primo tempo, poi nella ripresa siamo un po' calati. Il mio desiderio, e anche quello dei ragazzi, è di giocare 90’ con una certa personalità: la nostra idea di gioco non deve cambiare. Poi in alcune gare potrà capitare di subire gli avversari, in altre saremo noi a fare la partita. Dobbiamo essere pronti a gestire entrambe le situazioni”.