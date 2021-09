Cagliari, Semplici: “Tante assenze e giocatori in affanno, così mi spiego la sconfitta”

Le dichiarazioni del tecnico al termine del match col Genoa, vinto dai liguri grazie alla rete di Destro e alla doppietta di Fares

Le dichiarazioni del tecnico al termine del match con il Genoa, conclusosi 2-3 per i liguri. Tanta l'amarezza dichiarata da Semplici, contrariato dalla caduta dei suoi in vantaggio nel primo tempo ma recuperati e superati nella seconda frazione di gara. Diverse le considerazioni effettuate in merito e analizzate a caldo:

"Avevamo tante assenze e giocatori in affanno, mi spiego così la sconfitta in rimonta. Pavoletti ha avuto un problema all’ultimo. Abbiamo avuto l’occasione di pareggiare e i nostri errori hanno condizionato il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è fiducia.

Alcuni giocatori hanno giocato dopo pochi allenamenti, Pavoletti non l’ho potuto schierare. Poi si è fatto male Walukiewicz ed è entrato Caceres. Per 60’ si è visto un buon Cagliari, poi degli errori individuali hanno portato a questo risultato. Sono contento che sia finito il mercato per iniziare a lavorare con il gruppo al completo. Il campionato è iniziato, serve fiducia e non pensare a com’è finita questa gara, con un risultato molto brutto. Al di là di qualche sfortuna è chiaro che se subisci tanti gol, il problema non è di poco conto".