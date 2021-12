Cagliari-Torino, il derby di Copparoni: “La vittoria serve di più ai sardi”

Le parole del doppio ex, che vede i rossoblù in difficoltà ma non trova impossibile l’exploit contro i granata lunedì sera a Cagliari.

“Questa volta la vittoria a loro non serve tanto, mentre per il Cagliari è fondamentale”, ha spiegato Copparoni (nella foto di Sangavinomonreale.net) a La Nuova Sardegna nelle dichiarazioni raccolte da Calciocasteddu.it, “ai giocatori rossoblù manca un po’ di coraggio, si fanno prendere spesso dalla paura, come è avvenuto con Venezia e Salernitana. Due gare già vinte, e che invece sono terminate sull’1-1. Con quattro punti in più il discorso sarebbe un po’ diverso. Gli errori? Mazzarri qualche volta ha toppato, come quando ha messo una punta contro il Napoli o contro la Fiorentina. Nell’era dei tre punti non si può fare. Il mercato? Al Cagliari manca certamente qualcosa a centrocampo, Rog e Nainggolan non sono stati sostituiti. Cragno? Uno come lui non si discute. Se proprio devo fare una puntualizzazione, probabilmente ha risentito della mancata convocazione in Nazionale per gli Europei. Ovviamente risente anche del momento negativo di tutta la squadra. Contro il Torino? Le squadre di Juric non regalano nulla, ma io punto sulla vittoria dei rossoblù”.