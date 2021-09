Cagliari, un nuovo modulo per Keita: l’ex Samp attende il…derby con il Genoa

Grandi manovre tattiche e incroci club-Nazionale a Cagliari

Leonardo Semplici e l'inserimento di Keita Balde nel Cagliari: sono iniziate le grandi manovre. Non è escluso un cambio di modulo: 3-4-1-2 o 3-4-2-1. Diversamente il senegalese diventerebbe l’alter ego di Pavoletti. In ogni caso l’esordio di domenica prossima col Genoa, da titolare o a gara in corso, è quasi una garanzia. Per lui sarà una sorta di derby visto il recentissimo passato alla Sampdoria.

Intanto si è chiusa la settimana di lavoro dei giocatori del Cagliari. Il gruppo, al Centro sportivo di Asseminello, ha svolto l’ultima seduta prima di riprendere martedì, quando nel mirino ci sarà proprio la sfida al Genoa, in programma alla Unipol Domus, domenica 12 alle 15. Assente Martin Caceres, che dopo qualche giorno di lavoro in rossoblù, da programma come conferma Calciocasteddu.it, è volato in Uruguay per aggregarsi alla Celeste.