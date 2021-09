Cappadonna, un Airone a Venezia: e se in Laguna si tornasse in B sarebbe un affare a zero

Andrea Cappadonna dall'Inter al Venezia, tutti i possibili sviluppi

Cappadonna, Airone il suo soprannome, inizierà a giocare in Primavera. Se dovesse giocare qualche partita in Serie A scatterebbero dei bonus economici a favore dell'Inter. Se invece Cappadonna dovesse fare la sua esperienza veneziana in Primavera quest'anno e se poi i lagunari dovesse, i tifosi faranno gli opportuni scongiuri, retrocedere in B, la squadra arancioneroverde si ritroverebbe il giovane prospetto gratuitamente in rosa a titolo definitivo.