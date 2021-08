“Ciao Bergamo”, Juan Musso incantato dalla Città Alta: “Atalanta, subiremo pochi gol”

Il neo atalantino si presenta e si racconta

Le prime parole di Juan Musso, nuovo portiere dell'Atalanta, dopo il primo contatto con la squadra avvenuto nell'amichevole con il Pordenone: "Sarà un’annata impegnativa, con tante partite importanti e ravvicinate - ha dichiarato Musso - dal campionato alla Champions League, competizione che ho sempre sognato di giocare. Per me è un’occasione importante per mettere tutto quello che ho dentro al campo. Mi piace prepararmi al massimo per fare quello che devo, ma il numero di porte inviolate dipende molto dal lavoro di tutta la squadra. Spero di aiutare l'Atalanta a subire meno gol possibili".