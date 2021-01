Claudio Ranieri: “Cerchiamo continuità, basta subire gol”

Le parole del tecnico in vista della gara con il Parma, in programma domani allo Stadio Tardini alle 20.45.

BOGLIASCO- Reduce dalla vittoria con l'Udinese ed alla vigilia del match con il Parma, il tecnico blucerchiato ha rilasciato le sue dichiarazioni, in onda sul canale ufficiale del club, sottolineando alcuni concetti chiave, utili per la riconferma del 10° posto in classifica: