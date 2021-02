Claudio Ranieri: “Proteggo la mia squadra, stiamo lavorando per tirarci fuori da una zona brutta”

Le parole del mister al termine del match con la Lazio, conclusosi con la vittoria dei biancocelesti, 1-0

"È mancato l'ultimo passaggio per permettere agli attaccanti di fare gol, la supremazia, abbiamo spinto molto. Non ho nulla da rimproverare, abbiamo fatto una bella partita e usciamo dal campo a testa alta.

La gara è stata equilibrata, ha rotto gli indugi la Lazio su un nostro errore. Nella parte finale del primo tempo abbiamo creato tanto, per loro non è stato semplice. I contropiede sono stati tutti in fuorigioco. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccarci, non credo ci fosse da assegnare rigore sulla nostra azione.