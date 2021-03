Claudio Ranieri: “Saremmo stati più tranquilli con due punti in più, dobbiamo essere abili”

Le parole del tecnico in vista del match con il Bologna, in programma domenica alle 12.30 al Dall'Ara

Il Bologna è una squadra che ha dei giocatori che possono inventare, non hanno un centroavanti vero e ruotano tanto. Loro cercano sempre questo uno contro uno con passaggio filtrante, noi dobbiamo essere abili a stare stretti. E' dal 2003 che non si vince ma i numeri sono fatti per essere sfatati. Sono contento di sapere che anche i miei difensori segnano. Mi interessa però fare punti. Bisogna lottare sempre e non arrendersi mai. Non posso pretendere il massimo delle prestazioni sempre, capita un momento meno brillante. Come obbiettivo pretendo punti. Il 4-4-2 non sempre paga come dovrebbe, però ho la fortuna di avere una squadra che sa cambiare sistema di gioco in corsa, perciò il problema non me lo pongo".