Claudio Ranieri: “Spero di restare alla Samp, sarà importante andare avanti insieme”

Le dichiarazioni post-gara del tecnico, al termine del match vincente col Verona, deciso dalle reti di Jankto, Gabbiadini e Thorsby.

“Ho messo la squadra che a Verona aveva vinto. Loro oggi sono partiti più determinati di noi, non siamo scattati come volevamo. Abbiamo permesso all'avversario di fare gioco, di contrastarci e ripartire. Sapevo che bisognava cambiare qualche uomo. Rispetto al primo tempo è cambiato l’atteggiamento, l'aggressività mentale della squadra, volevamo vincere. Se hai valori e qualità, alla fine ce la fai.

Andiamo d’amore e d’accordo. Ho parlato con la squadra negli spogliatoi, nulla di che. Il mio futuro? Se possibile resto alla Sampdoria, credo sia importante andare avanti insieme, ma incontrerò il presidente in settimana per valutare alcune cose. La classifica convince? Dietro di noi ci sono squadre forti. Ora pretendo che la squadra ripeta i 26 punti del girone d’andata. Abbiamo giocato grandi partite con avversari di un certo livello e altre meno bene, ci sta nello sport. Se non riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo sarà lo stesso. Ma la voglia di raggiungere il traguardo prefissato sarà la nostra molla”.