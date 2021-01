Claudio Ranieri: “Voglia e determinazione saranno la chiave del match, non voglio errori”

Alla vigilia di Sampdoria-Juventus, in programma domani sera al De Ferraris, il tecnico blucerchiato avverte e specifica le proprie considerazioni sulla base di quanto messo in campo dai suoi.

"Domani sarà importante giocare con serenità e abnegazione, e anche con un pizzico di fortuna - esordisce Ranieri -. Squadre così possono sempre sfruttare la giocata di un campione. La Juve è in lotta per lo Scudetto, ha cambiato allenatore ma sta facendo bene, è una candidata al primo posto in questo campionato aperto sia per quanto concerne lo scudetto che per gli ultimi posti in classifica. Domani serviranno voglia e determinazione, non come abbiamo fatto a Torino. A Parma ci sono stati degli errori, non possiamo scoprirci in quella maniera, Audero ci ha aiutato a vincere. Mi piace una squadra che giochi bene e faccia gol, ma mi piace anche non prenderli - ha commentato il tecnico -. Abbiamo dodici marcatori in rete, questo vuol dire tanto, è un bel segno, perché il calcio è lavoro, sacrificio, abnegazione e aiutarsi l’uno con l’altro. È un campionato strano: l’anno scorso non segnavamo, oggi invece tutti fanno gol".