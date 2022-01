Cosa cambia con e senza big: Koulibaly intoccabile, senza Ibra e Dybala media punti più alta

Ecco uno studio su come cambia la media punti delle big della Serie A con e senza tre giocatori fondamentali della propria rosa fin dal primo minuto in tutte le competizioni.

Redazione DDD

Dai risultati del nostro studio emerge immediatamente l’incisività di tre big del Napoli: Koulibaly, Osimhen e Insigne. In particolare, é senza il difensore senegalese che la squadra partenopea vede abbassarsi significativamente la propria media punti. Altro dato interessante riguarda Zlatan Ibrahimovic: senza lo svedese, la media punti del Milan passa da 1.6 a 2.2. Quella dell’Inter, invece, non scende al di sotto dei 2 punti con e senza Lautaro, Dzeko e Calhanoglu. Infine, per quanto riguarda la Juventus, spicca il rendimento con e senza Paulo Dybala: senza “la Joya”, la media punti della Vecchia Signora si alza da 1.58 a 2.62.

Sembra che la squadra di Spalletti, secondo lo studio complessivo condotto da SuperNews, senza i tre pilastri Koulibaly, Osimhen e Insigne, non renda quanto con la loro presenza. Infatti il Napoli, soprattutto senza il difensore senegalese, ha finora registrato una media di 1.16 punti, mentre con Koulibaly in campo la media punti sale a 2.21. Essenziali risultano anche Victor Osimhen e Lorenzo Insigne: senza l’attaccante nigeriano il Napoli ha ottenuto una media punti di 1.72, che sale a 2.14 con la sua presenza in campo. Non cambia la situazione per Insigne, con cui i partenopei hanno registrato una media punti di 2.05, che nelle partite in cui il capitano del Napoli é mancato si é abbassata fino a 1.71.

Napoli Punti Gare Media Punti

Con Osimhen 30 14 2.14

Senza Osimhen 19 11 1.72

Con Koulibaly 42 19 2.21

Senza Koulibaly 7 6 1.16

Con Insigne 37 18 2.05

Senza Insigne 12 7 1.71

Interessante il dato relativo a Zlatan Ibrahimovic. Fino ad ora, lo svedese ha disputato 15 match in tutte le competizioni. Con l’attaccante rossonero la media punti della squadra di Pioli é di 1.6, risultando più alta senza Zlatan in campo: in questo caso la media punti del Milan sale fino a 2.2. Nonostante ciò, per molti l’apporto di Ibra al club rossonero é quasi imprescindibile, così come quello del capitano Simon Kjaer e di Frank Kessié. Il difensore danese é diventato in tempi record uomo-squadra e grande punto di riferimento del reparto difensivo del Milan. Frank Kessié é reduce dall’ottima scorsa stagione: 13 gol e 6 assist in 37 partite di Serie A. L’ivoriano continua ad essere un perno dei rossoneri e una pedina importante a disposizione di Pioli. Tuttavia, anche se il dato su Kessié é condizionato dalle sole 4 gare non disputate, si registra comunque una media punti più alta per il Milan rispetto a quando il centrocampista é in campo: 2.25. Di seguito la tabella relativa al cambiamento della media punti rossonera sulla base dell’assenza o della presenza dei tre big.

Milan Punti Gare Media Punti

Con Kjaer 26 14 1.85

Senza Kjaer 20 11 1.8

Con Ibrahimovic 24 15 1.6

Senza Ibrahimovic 22 10 2.2

Con Kessié 37 21 1.76

Senza Kessié 9 4 2.25

L’attuale capolista registra una media punti invidiabile, e questo avviene con o senza la presenza in campo di tre nerazzurri importanti. Abbiamo analizzato il cambiamento della media punti dell’Inter in presenza e in assenza di Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. Quello che emerge é che la media nerazzurra non scende mai al di sotto dei 2 punti in nessuno dei casi presi in esame. Nelle sette partite in cui almeno uno tra questi giocatori non é stato schierato, la squadra di Inzaghi ha sempre vinto. Questo dato evidenzia come le sorti della squadra non dipendano dai singoli, quanto dal collettivo e dalla possibilità di avere una panchina qualitativamente all’altezza dei titolari. Ecco di seguito il cambiamento della media punti con e senza Lautaro, Dzeko e Calhanoglu.

Inter Punti Gare Media Punti

Con Lautaro 50 23 2.17

Senza Lautaro 6 2 3

Con Dzeko 53 24 2.2

Senza Dzeko 3 1 3

Con Calhanoglu 44 21 2.1

Senza Calhanoglu 12 4 3

Lascia stupefatti l’analisi condotta sulla Juventus. Il risultato che riguarda Leonardo Bonucci é importante, ma é da contestualizzare: infatti, senza la sua presenza in campo i bianconeri registrano una media punti pari a 3, ma bisogna considerare che si tratta di sole 4 gare non disputate dal difensore. Meno rassicuranti i risultati emersi dall’analisi del rendimento di Paulo Dybala: con l’argentino in campo la Vecchia Signora registra una media punti di 1.58, che tende ad aumentare a 2.62 quando l’attaccante non gioca. Resta più o meno invariata, invece, la media bianconera con o senza Cuadrado: con l’esterno colombiano in campo, la Juventus ha registrato finora una media di 1.95 punti, che é salita leggermente fino ad arrivare a 2 quando Cuadrado non ha giocato.

Juventus Punti Gare Media Punti

Con Bonucci 37 21 1.76

Senza Bonucci 12 4 3

Con Dybala 27 17 1.58

Senza Dybala 21 8 2.62

Con Cuadrado 43 22 1.95

Senza Cuadrado 6 3 2