Cremonese, Braida: “Questo Napoli fa paura! Bravi tutti, da De Laurentiis ai collaboratori. Noi con umiltà”

Domenica prossima, alle 18.00, Cremonese-Napoli. Quali strategie proverete per fermare questo Napoli? “Umiltà, umiltà, umiltà. Non mi stancherò mai di dirlo. In campo dovremmo essere umili e compatti. Serviranno impegno e determinazione cercando di mettere in pratica le indicazioni del mister. Giocheremo contro un gigante e forse proprio per questo potrebbe scattare nella squadra una scintilla. Un grande allenatore del passato diceva che tutte le partite iniziano 0-0 e non si sa come finiscono. Non so chi oggi sia in grado di fermare il Napoli ma la squadra farà il possibile. Poi, è chiaro: i valori sono valori“.