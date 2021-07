Criscito e Goldaniga insieme a Forte dei Marmi, l’allenamento è ripreso da…Perin

Il capitano del Genoa si sta allenando a Forte dei Marmi in vista della nuova stagione. Con lui due ex del Grifone

La nuova stagione di Serie A è alle porte e i giocatori, trascorso un periodo di meritate vacanze, hanno ripreso gli allenamenti per farsi trovare pronti e tirati a lucido ai nastri di partenza del nuovo campionato. Il capitano del Genoa Domenico Criscito, come riportato dal portale “buoncalcioatutti”, si trova a Forte dei Marmi in compagnia di un personal trainer per ritrovare una condizione fisica ideale.