Dalla cantera del Real al derby di mercato della Lanterna: Samp e Genoa su Pablo Rodriguez

Aumenta la concorrenza per Pablo Rodriguez, attaccante spagnolo messosi in luce in questa stagione con la maglia del Lecce

Redazione DDD

Pablo Rodriguez, attaccante classe 2001 cresciuto nel Real Madrid, ha collezionato 6 gol e tre assist in 19 presenze con la maglia del Lecce in Serie B, tanto che i salentini valutano il suo cartellino circa 5 milioni di euro. Alcuni club della Liga, come il Getafe, lo seguono con interesse, così come nella Serie A italiana il Cagliari.

Ma il cerchio si sta allargando: sul giovane bomber sono dritte anche le antenne degli osservatori di Genoa e Sampdoria, attente a un elemento guizzante in zona realizzativa. Il Lecce, dal canto suo, è forte dei tre anni di contratto e, sicuramente, Pantaleo Corvino discuterà con l’agente del calciatore. La Sampdoria in particolare conosce bene Rodriguez. In quattro occasioni, quest’anno, osservatori doriani hanno visionato l’attaccante delle Isole Canarie. Resta da capire quali saranno le valutazioni del nuovo allenatore blucerchiato. La panchina della Samp è infatti ancora senza fissa dimora.