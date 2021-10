Daniele Daino: “Il rigore di Inter-Juve c’è e il Var esiste dal 2017…”

Empoli e Cagliari protestano per due mancati rigori contro Inter e Cagliari...

In merito alle recenti polemiche legate agli arbitraggi, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Daniele Daino, ex calciatore. C’era il rigore su Alex Sandro in Inter-Juventus? “A velocità normale non avrei dato il rigore. Però c’è da dire una cosa”. Prego. “Adesso c’è il Var che consente di rivedere le immagini. Andando al Var, il rigore nell’effettivo c’è”. In generale l’arbitro risulta penalizzato dal Var? “Secondo me no. E’ uno strumento ausiliare. Ma poi è una riflessione un po’ vecchia: ormai il Var c’è dal 2017”.