Dario Bonetti: “Dybala non può comportarsi così – La Roma darà due, tre anni di tempo a Mou”

Il problema del Milan è la panchina...

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Dario Bonetti, ex calciatore – tra le varie – di Juventus, Sampdoria, Milan e Roma. Come commenti il “caso Dybala”? “Mi è sembrato assurdo. Dybala è un dipendente della Juventus: non può assolutamente comportarsi in quel modo. Ai miei tempi una cosa simile non so se sarebbe mai successa”. A tuo giudizio è un top player? “Ormai ha 28 anni ed è il giocatore che è. Non ne ha più venti. Dybala è questo tipo di calciatore qui”.