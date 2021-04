De Zerbi, tra futuro e sogno Europa – Rossi: “Scelga Sassuolo, non se ne pentirà”

Il presidente del Sassuolo Rossi vuole convincere De Zerbi a restare. Il Sassuolo prova a giocarsela fino alla fine per un posto in Europa.

Il campionato è agli sgoccioli, l'Inter aspetta lo scudetto, la lotta Champions e più aperta che mai e il Sassuolo di De Zerbi reduce da quattro vittorie consecutive, proverá fino alla fine a conquistare un posto in Europa League. La società è molto soddisfatta della stagione dei neroverdi e il presidente Carlo Rossi spinge per convincere De Zerbi a rimanere: "Premetto che andare in Europa sarà difficilissimo, ma il fatto di potersela giocare fino alla fine è già di per sè qualcosa di notevole. Il calendario riserva al Sassuolo tre scontri diretti nelle ultime cinque partite, la vedo dura anche perché non dipende solo da noi però i ragazzi e il mister non perdonano niente a nessuno. De Zerbi dorma sonni tranquilli e scelga di rimanere a Sassuolo, non se ne pentirá".