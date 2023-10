Derby del Triveneto indigesto a Cioffi: la curva udinese non dimentica…

Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno, Gabriele Cioffi ha diretto il suo primo allenamento alla guida dell’Udinese. Alcuni membri della Curva Nord però non sembrano aver dimenticato lo spiacevole congedo della stagione passata...

Udinese-Verona è il derby del Triveneto per eccellenza. E, per un allenatore, andare a Verona e tornare a Udine non è semplice. Lo ha scoperto proprio Gabriele Cioffi sulla sua pelle...