Derby della Bassa: Cremonese a valanga sul Sant’Angelo Lodigiano

Si è concluso con un rotondo successo per 6-0 il precampionato della Cremonese, contro il Sant’Angelo (neopromosso in Serie D). Per gli uomini di Alvini sono andati a segno Ghiglione, Tsadjout (su rigore), Castagnetti e i subentrati Bartolomei, Buonaiuto e Ciofani.

Bene Okereke. Buone indicazioni per mister Alvini in vista della sfida di Coppa Italia contro la Ternana in programma alle 21 di lunedì 8 agosto e dell’esordio in Serie A contro la Fiorentina il 14 agosto alle ore 18.30.